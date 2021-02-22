Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 53: El-Vekil

Allah'ın güzel isimlerinden 53'üncüsü el-Vekîl'dir. İşlerin hepsini idare eden, gören anlamına gelir.

Sen el-Vekîl'sin!

İşlerin hepsini idare edensin.

Sana tevekkül edenlerin işlerini hayreyleyensin.

Sen her şeyden müstağnisin.

İşlerin hepsini görensin.

***

el-Vekîl isminle Sen,

her şeyin sahibi ve gözetleyicisi olansın.

Sana tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıransın.

Hiçbir işinde vekile muhtaç olmayansın.

Güvenilen, koruyan, yardım eden, görüp-gözetensin.

Her işi bütün esrarıyla bilen,

her zorluğu kolaylaştıran yalnız Sen'sin.

Şüphesiz Sen, kullarını çok iyi görensin.

Sana güvenmek, kalp için büyük kuvvettir!

**

Ey kalbe ferahlık ve şifa veren Allah'ım!

Sen'in himayene sığınıyoruz.

Sadece Sen'den yardım diliyoruz.

Sana teslim olduk,

Sana inandık,

Sana güvendik.

Ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, cahillik etmekten bizleri koru.

Âmin

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

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