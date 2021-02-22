Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 51: Eş-Şehîd

Allah'ın güzel isimlerinden 51'incisi eş-Şehîd'dir. Her şeye şahit olan, eşsiz ve benzersiz demektir.

Sen eş-Şehîd'sin!

Her şeye şahit olansın.

Eşsiz ve benzersizsin.

Sen'in ilminden hiçbir şey gizlenemez;

açıkta olanı da gizli olanı da bilirsin.

Görülmeyenleri gören, işitilmeyenleri işitensin.

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Sen, maddi ve manevi her şeye şahit olansın.

eş-Şehîd isminle sırları bilen;

rahmetinle nimetlerin Sen'den geldiğini bildirensin.

Ne yerde ne de gökte zerre kadar bir şey Sen'den gizli kalmaz.

Sen'in Şehîd isminin en büyük tecellisi insandır.

Kâinattaki her şey Sen'in varlığına şahittir.

Sen kullarının yaptığını gören, her hallerine şahit olansın.

***

Ey Şehîd ismi ile her şeye şahit olan Allah'ım!

Bize kendi yolunda şehit düşmeyi ve Peygamberinin şehrinde vefat etmeyi nasip eyle!

Âmin

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

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