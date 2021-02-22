Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 50: El-Bais

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden ellincisi El Bais’dir. “Ölüleri dirilten” manasına gelir.
Sen el-Bâis'sin!
Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran, mahşerde toplayansın.
Tüm varlıkları ölümünden sonra ahirette yeniden diriltecek olansın.
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Sen, uyaran ve müjdeci olarak, ümmetlere peygamberler gönderensin.
Kullarına ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, ödül ve cezayı anlatansın.
Kıyamet gününde ölüleri diriltecek, mahşer yerine sevk edecek olan Sen'sin.
Sen, el-Bâis isminin tecellisi ile ölüme benzeyen uykudan bizi uyandıracak olansın.
Pişmanlıkla tövbe eden kullarını, karanlıklardan aydınlığa çıkaransın.
Mevsimleri yaratan ve kullarına kıyameti hatırlatan Sen'sin.
Sen çok merhametlisin, bizleri Sen'den başka kimsenin merhametine muhtaç etme.
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Ey Bâis olan Allah'ım!
Kalplerimizi ve kabirlerimizi imanla nurlandır.
Gönlümüzden kederi al; zorda kalanların duasını kabul eyle.
Âmin.
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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