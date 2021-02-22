Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 50: El-Bais

Allah'ın güzel isimlerinden ellincisi El Bais’dir. “Ölüleri dirilten” manasına gelir.

Sen el-Bâis'sin!

Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran, mahşerde toplayansın.

Tüm varlıkları ölümünden sonra ahirette yeniden diriltecek olansın.

***

Sen, uyaran ve müjdeci olarak, ümmetlere peygamberler gönderensin.

Kullarına ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, ödül ve cezayı anlatansın.

Kıyamet gününde ölüleri diriltecek, mahşer yerine sevk edecek olan Sen'sin.

Sen, el-Bâis isminin tecellisi ile ölüme benzeyen uykudan bizi uyandıracak olansın.

Pişmanlıkla tövbe eden kullarını, karanlıklardan aydınlığa çıkaransın.

Mevsimleri yaratan ve kullarına kıyameti hatırlatan Sen'sin.

Sen çok merhametlisin, bizleri Sen'den başka kimsenin merhametine muhtaç etme.

***

Ey Bâis olan Allah'ım!

Kalplerimizi ve kabirlerimizi imanla nurlandır.

Gönlümüzden kederi al; zorda kalanların duasını kabul eyle.

Âmin.

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

____________________________________________

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!

Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.

YOUTUBE 👉 Fikriyat

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr