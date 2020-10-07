Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 49: El-Mecid

Allah'ın güzel isimlerinden kırk dokuzuncusu El Mecid’dir. “Her türlü övgüye layık bulunan” manasına gelir.

***

Sen el-Mecîd'sin!

Şan ve şeref yalnız Sen'in…

Eylediği güzel olan, övülen ve yüce olansın.

Lütfu ve ikramı geniş olansın.

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Müminleri gösterişten uzak olmaya ve hakikate davet edensin.

Sen, kalplere ferahlık verensin.

Sen'in el-Mecîd ismin kullarına,

Allah dostu olmanın en büyük şeref olduğunu müjdeler.

Gerçek şan ve şerefi Sen'den başka kimsenin veremeyeceğini bildirir.

***

Sen Mecîd'sin, cömertsin…

İkramı bol ve ihsanı çok olansın.

Mecîd isminin idrakine varan her Müslümanın vazifesi,

Sen'in cömertliğini tüm nimetlerin üzerinde görmek ve tefekkür etmektir.

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Peygamber Efendimizin duasıyla;

"Allah'ım bizi, doğru yola kılavuzluk eden, hak yoldan sapmayan ve saptırmayan, dostlarınla barışık ve düşmanlarına dargın olan kimselere kat.

Âmin.

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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