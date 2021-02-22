Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 46: El-Vasi’

Allah'ın güzel isimlerinden kırk altıncısı El Vasi’dir. “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden” manasına gelir.

Sen, el-Vâsi'sin!

İlmi, rahmeti, kudreti ve affı bol olansın.

Sınırsız ve sayısız nimetin sahibi, rızkı bütün yaratılmışlara yayılansın.

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Varlıkları yaratan; onları yarattığı gibi bırakmayan, koruyup, gözetensin.

İnsanı doğuştan itibaren bir düzen ve aşama ile büyüten, yetişkinliğe ulaştıransın.

Zor işlerinde daima kolaylık bulur.

Sen'in el-Vâsi' ismini zikreden, hırs ve sıkıntılardan kurtulur.

Sen, dara düşen kullarının gönlüne ferahlık verensin.

Kullarına; "İnfak edin, ben artırayım." diyensin.

Nimetlere emanet gözüyle bakılmasını öğütleyensin.

Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin sağlığın bozulmasından, Sana sığınırız.

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Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz!

Bizi Allah yolunda harcayanlardan eyle.

Âmin.

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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