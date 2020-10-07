Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 46: El-Vasi’

Allah'ın güzel isimlerinden kırk altıncısı El Vasi’dir. “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden” manasına gelir.

***

Sen, el-Vâsi'sin!

İlmi, rahmeti, kudreti ve affı bol olansın.

Sınırsız ve sayısız nimetin sahibi, rızkı bütün yaratılmışlara yayılansın.

**

Varlıkları yaratan; onları yarattığı gibi bırakmayan, koruyup, gözetensin.

İnsanı doğuştan itibaren bir düzen ve aşama ile büyüten, yetişkinliğe ulaştıransın.

Zor işlerinde daima kolaylık bulur.

Sen'in el-Vâsi' ismini zikreden, hırs ve sıkıntılardan kurtulur.

Sen, dara düşen kullarının gönlüne ferahlık verensin.

Kullarına; "İnfak edin, ben artırayım." diyensin.

Nimetlere emanet gözüyle bakılmasını öğütleyensin.

Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin sağlığın bozulmasından, Sana sığınırız.

**

Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz!

Bizi Allah yolunda harcayanlardan eyle.

Âmin.

***

Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

_______________________________________________

***Fikriyat.com'da hem geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilirsiniz.

***Podcast kayıtlarıyla İslam'dan fıkha, edebiyata, tarihe dair bilgiler içeren programları dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok içeriği de takip edebilirsiniz.

***Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor:

TWITTER: https://twitter.com/fikriyatcom

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fikriyat/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/fikriyat/

PODCAST'LER: https://www.fikriyat.com/podcast

YOUTUBE: Fikriyat TV

MOBİL UYGULAMASI: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkuvaz.fikriyat

Ayrıntılı bilgi: https://www.fikriyat.com/kultur-sanat/2020/07/10/dijital-medyaya-yeni-bir-soluk-getiren-mecralar-fikriyatcom-ve-vav-radyo

------------------------------------------------------------------------------

Bilgi: Sitemizde ve sosyal mecralarımızda bulunan içeriklerimizi kaynak göstermek şartıyla paylaşabilirsiniz.