Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 45: El-Mucib

Allah'ın güzel isimlerinden kırk beşincisi El Mucib’dir. “Duaları, istekleri kabul eden” manasına gelir.

Sen, el-Mucîb'sin!

Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin.

Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin.

Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin.

**

Sen, kullarına şah damarından daha yakın olansın.

Tövbeleri kabul eden, dua edenin duasına karşılık verensin.

İnsana sayısız ihsan ve ikramda bulunansın.

Mucîb ismin ile müminleri salih amellere çağıransın.

Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın.

Şüphesiz Sen, bütün eksikliklerden uzaksın.

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Rahman ve Rahim olan Allah'ım!

Sana isyan etmekten bizi koru.

Bize rızanı kazanmayı nasip et.

Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

Âmin.

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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