Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 44: Er-Rakib
Allah'ın güzel isimlerinden kırk dördüncüsü Er-Rakib’dir. “Her varlığı, her işi her an görüp,...
Allah'ın güzel isimlerinden kırk dördüncüsü Er-Rakib’dir. “Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan” manasına gelir.
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Sen, er-Rakîb'sin!
Her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın.
Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin.
Her varlığı her işi her an koruyup, gözetensin.
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Sen, her şeyi kontrolü altında tutan, insanların bütün hallerini gören ve bilensin.
Kullarının yegâne koruyucusu ve gözetleyicisi olansın.
En küçük varlığın oluşumu dahi Sen'in gözetimin altındadır.
Sen kusurları gören, telafi ettiren; tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin.
Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin.
İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin.
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Ey her varlığı her işi her an gözeten Allah'ım!
Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut.
Şerle imtihan etme, musibetlerden koru.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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