Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 44: Er-Rakib

Allah'ın güzel isimlerinden kırk dördüncüsü Er-Rakib’dir. “Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan” manasına gelir.

Sen, er-Rakîb'sin!

Her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın.

Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin.

Her varlığı her işi her an koruyup, gözetensin.

**

Sen, her şeyi kontrolü altında tutan, insanların bütün hallerini gören ve bilensin.

Kullarının yegâne koruyucusu ve gözetleyicisi olansın.

En küçük varlığın oluşumu dahi Sen'in gözetimin altındadır.

Sen kusurları gören, telafi ettiren; tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin.

Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin.

İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin.

***

Ey her varlığı her işi her an gözeten Allah'ım!

Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut.

Şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

Âmin.

***

