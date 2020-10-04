Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 42: El- Celil

Allah'ın güzel isimlerinden kırk ikincisi el-Celil'dir. "Şanına yakışmayan ve yaramayan şeylerden uzak. Zatı ve sıfatları pek büyük ve ulu" manasına gelir.

***

Sen, el-Celîl'sin!

Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın.

Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip,

mükâfatlarını artıransın.

Mâlik, Âlim, Kâdir gibi yüce sıfatların yegâne sahibi Sen'sin.

**

Sen, zatının tüm sıfatlarını taşıyansın.

Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın.

Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın.

Bol bol veren, lütufta bulunan, kâinatı kuşatansın.

Sen el-Celîl isminle sıfatlarında sınır olmayansın.

Peygamber Efendimizin namazlarından sonra söylediği gibi:

"Allah'ım! Selâm Sen'sin.

Selâmet ve esenlik Sen'dendir.

Ey celâl ve ikrâm sahibi Allah'ım!

Sen temiz, pak ve yücesin!"

***

Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım!

Sen'in korumana sığınır ve Sen'den yardım dileriz.

Bizleri Celîl isminle kuşat.

Âmin

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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