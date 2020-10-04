Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 41: El- Hasib

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden kırk birincisi El- Hasib'dir. “Kullarına yeten ve onları hesaba çeken” manasına gelir.
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Sen, el-Hasîb'sin!
Kâfi gelen, yeterli olansın.
Kullarının hesabını en iyi gören,
varlıkları bir hesapla yaratansın.
Her şeyi bilen, koruyan, hesaba çeken,
ceza veya mükâfat olarak karşılığını verensin.
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Hasîb ismin ile Sen müminlere;
öfkelerinde ve acizliklerinde, "Hasbünallah" dedirtensin.
Her şeyi en küçük ayrıntılarına kadar bilensin.
İyiliklerin ve kötülüklerin karşılığını veren,
herkese kâfi olansın.
Sen'in yardımın olmadan, tamamlanmışlıktan söz etmek mümkün değildir.
Sana tevekkül edenlere yeteceğini müjdeleyensin.
Her şeyi bilen, koruyan ve ahirette hesaba çekensin.
el-Hasîb isminle Sen,
kulunun nefeslerini sayan, ihsanınla onu razı edensin.
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Ey Hasîb olan Allah'ım!
Ahirette hesabımızı kolay kıl.
Vicdanını her an hesaba çekerek yaşayan kullarından eyle.
Âmin
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Seslendiren: Adilcan Demirel
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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