Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 4: El -Melik

Allah'ın güzel isimlerinden dördüncüsü el -Melik’tir. “Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan” manasına gelir.

***

Sen, el-Melik'sin.

Kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olansın.

Mülkünde mutlak otorite sahibi olan, eşsiz yöneticisin.

Dilediğini yapan ve dilediği gibi hükmedensin.

Melik ismin ile Sen, görünen ve görünmeyen bütün âlemleri ve varlıkları yönetirsin.

***

Sen, el-Melik'sin.

Güç ve kuvvetin mutlak sahibi, yardım ve keremini müminlere bahşedensin

Mülkün, kâinatın, yaşamın mutlak sahibi yalnızca Sen'sin.

Sen, her şeyi yoktan var edensin.

Hükümranlık, kudret ve azamet yalnız sana aittir.

Yarattığın hiçbir şeye muhtaç değilsin.

Mülkün, kâinatın, yaşamın mutlak sahibi yalnızca Sen'sin.

***

Hükmedenlerin hakimi Allah'ım

Bizi İslam'la yaşat

(Âmin)

***



Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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