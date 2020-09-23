Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 4: El -Melik

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 2: Er -Rahman
Allah'ın güzel isimlerinden ikincisi Er-Rahmân'dır. “Dünyada bütün mahlûkata sonsuz merhametiyle...
Allah'ın güzel isimlerinden dördüncüsü el -Melik’tir. “Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan” manasına gelir.
***
Sen, el-Melik'sin.
Kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olansın.
Mülkünde mutlak otorite sahibi olan, eşsiz yöneticisin.
Dilediğini yapan ve dilediği gibi hükmedensin.
Melik ismin ile Sen, görünen ve görünmeyen bütün âlemleri ve varlıkları yönetirsin.
***
Sen, el-Melik'sin.
Güç ve kuvvetin mutlak sahibi, yardım ve keremini müminlere bahşedensin
Mülkün, kâinatın, yaşamın mutlak sahibi yalnızca Sen'sin.
Sen, her şeyi yoktan var edensin.
Hükümranlık, kudret ve azamet yalnız sana aittir.
Yarattığın hiçbir şeye muhtaç değilsin.
Mülkün, kâinatın, yaşamın mutlak sahibi yalnızca Sen'sin.
***
Hükmedenlerin hakimi Allah'ım
Bizi İslam'la yaşat
(Âmin)
***
Seslendiren: Adilcan Demirel
Kurgu: Aladdin Hamzeh
***
Esma'ül Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
_______________________________________________
***Fikriyat.com'da hem geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilirsiniz.
***Podcast kayıtlarıyla İslam'dan fıkha, edebiyata, tarihe dair bilgiler içeren programları dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok içeriği de takip edebilirsiniz.
***Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor:
TWITTER: https://twitter.com/fikriyatcom
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fikriyat/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/fikriyat
FİKRİYAT PODCAST: https://www.fikriyat.com/podcast
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCnZhofABcz1X5c6C8N_muTg
MOBİL UYGULAMASI: https://play.google.com/store...
------------------------------------------------------------------------------
Esma-i Hüsna'yı en kısa ve kolay şekilde öğrenip, ezberlemeniz için hazırladığımız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.
***
Bilgi: Sitemizde ve sosyal mecralarımızda bulunan içeriklerimizi kaynak göstermek şartıyla paylaşabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Allah'ın güzel isimlerinden ikincisi Er-Rahmân'dır. “Dünyada bütün mahlûkata sonsuz merhametiyle...
Allah'ın güzel isimlerinden üçüncüsü er -Rahîm’dir. “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf...
Allah'ın güzel isimlerinden dördüncüsü el -Melik’tir. “Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi,...
Allah'ın güzel isimlerinden beşincisi el -Kuddûs’tür. “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise...