Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 39: El-Hafiz

Allah'ın güzel isimlerinden otuz dokuzuncusu El Hafiz’dir. “Her şeyi koruyucu olan” manasına gelir.

***

Sen, el-Hafîz'sin!

Her şeyi koruyup gözetensin.

Kâinattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın.

Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin.

***

İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın.

Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin.

İnsanı yaratan, yeryüzüne gönderen, başıboş bırakmayansın.

İnsanı; akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla, tüm kötülüklerden muhafaza edensin.

Kullarını yücelten, onları koruyansın.

Namazını muhafaza edenlere, Hafîz ismin ile tecelli edensin.

Kulluğun temelini ibadet; ibadetin temelini ise namaz ile şereflendirensin.

***

Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım!

Bizi isminle koruduklarından eyle.

Âmin.

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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