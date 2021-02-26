Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 39: El-Hafiz

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 40: El-Mukit
Allah'ın güzel isimlerinden kırkıncısı El Mukit’dir. “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren,...
Allah'ın güzel isimlerinden otuz dokuzuncusu El Hafiz’dir. “Her şeyi koruyucu olan” manasına gelir.
***
Sen, el-Hafîz'sin!
Her şeyi koruyup gözetensin.
Kâinattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın.
Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin.
***
İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın.
Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin.
İnsanı yaratan, yeryüzüne gönderen, başıboş bırakmayansın.
İnsanı; akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla, tüm kötülüklerden muhafaza edensin.
Kullarını yücelten, onları koruyansın.
Namazını muhafaza edenlere, Hafîz ismin ile tecelli edensin.
Kulluğun temelini ibadet; ibadetin temelini ise namaz ile şereflendirensin.
***
Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım!
Bizi isminle koruduklarından eyle.
Âmin.
***
***
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
***
Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
____________________________________________
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!
Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.
YOUTUBE 👉 Fikriyat
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Allah'ın güzel isimlerinden kırkıncısı El Mukit’dir. “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren,...
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden ikincisi Er-Rahmân'dır. “Dünyada bütün mahlûkata sonsuz merhametiyle...
Allah'ın güzel isimlerinden üçüncüsü er -Rahîm’dir. “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf...
Allah'ın güzel isimlerinden dördüncüsü el -Melik’tir. “Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi,...
Allah'ın güzel isimlerinden beşincisi el -Kuddûs’tür. “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise...