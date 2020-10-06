Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 39: El-Hafiz

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden otuz dokuzuncusu El Hafiz’dir. “Her şeyi koruyucu olan” manasına gelir.
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Sen, el-Hafîz'sin!
Her şeyi koruyup gözetensin.
Kâinattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın.
Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin.
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İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın.
Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin.
İnsanı yaratan, yeryüzüne gönderen, başıboş bırakmayansın.
İnsanı; akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla, tüm kötülüklerden muhafaza edensin.
Kullarını yücelten, onları koruyansın.
Namazını muhafaza edenlere, Hafîz ismin ile tecelli edensin.
Kulluğun temelini ibadet; ibadetin temelini ise namaz ile şereflendirensin.
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Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım!
Bizi isminle koruduklarından eyle.
Âmin.
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Seslendiren: Adilcan Demirel
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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