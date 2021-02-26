Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 38: El- Kebir

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 40: El-Mukit
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Allah'ın güzel isimlerinden otuz sekizincisi El- Kebir'dir. “Her hususta pek büyük, büyüklük, ululuk sahibi.” manasına gelir.
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Sen, el-Kebîr'sin!
Büyüklükte benzeri olmayansın.
Hiçbir idrakin sırrına eremeyeceği kadar sonsuz ve yüce olansın.
Azameti büyük, kudretinde sınır bulunmayansın.
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el-Kebîr isminle Sen, hiçbir şeye muhtaç olmayansın.
Sen, insana küçüklüğünü ve aczini hatırlatırsın.
Eşsiz, benzersiz, sonsuz ve mutlak büyük olansın.
Sen'den başka güç ve kudret sahibi yoktur.
Bütün büyüklükler ancak Sana mahsustur.
Bütün büyüklükler ancak Sana mahsustur.
el-Kebîr isminle, büyüklüğünü ikrar eden kulların,
çaresiz ve yalnız kalmaz.
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Ey büyükler büyüğü olan Allah'ım!
Yüceliğin karşısında "Allahu Ekber" diyen kullarını,
lütfunla terbiye eyle.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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