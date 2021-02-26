Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 37: El-Aliyy

Allah'ın güzel isimlerinden otuz yedincisi El Aliyy’dir. “Yüceler yücesi, çok yüce” manasına gelir.

***

Sen, el-Aliyy'sin!

Her hususta her şeyden yüce olansın.

Ululuk ve yücelikte eşsiz, benzersiz, mutlak ve sonsuz olansın.

Kâinattaki hiçbir şey senin yücelik ve kudretine denk değildir.

Sen'in Aliyy isminin en büyük tecellisi, peygamberlere gönderilen vahyin yüceliğidir.

Her şey senin tasarrufun altında, senin idarendedir.

***

Övgüye değer bütün nitelikleri kendinde toplayan, kemal sahibi olan yalnızca Sen'sin.

Hükümranlıkta Sana eşit veya Sen'den daha üstün bir varlık yoktur.

İlahi kudret, ilim ve hâkimiyetin yegâne sahibisin.

İnsanoğlunun idrak gücünü aşan mükemmelliktesin.

Gönderdiğin Kur'an-ı Kerim ile vahiylerin en üstününü, en yücesini insanlığa ulaştıransın.

***

Ey yüceliği hiçbir şeyle ölçülemeyen Allah'ım!

Bize rahmetinle muamele eyle, bizi kendi tutuşturduğumuz ateşte yakma.

Âmin.

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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