Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 36: Eş-Şekur

Allah'ın güzel isimlerinden otuz altıncısı Eş Şekur’dür. “Az amele, çok sevap veren” manasına gelir.

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Sen eş-Şekûr'sun!

Sen'in rızan için yapılan iyiliklere, daha fazlasıyla karşılık verensin.

Kulunun iyi bir amelini, az veya çok her itaatini, fazlasıyla ödüllendirensin.

Şükrü, ziyadesiyle mükâfatlandıran, hiçbir teşekkürü karşılıksız bırakmayansın.

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Günahları bağışlayan, cezalandırmakta acele etmeyen, iyilikler için fırsatlar sunansın.

Sen artıran, ortaya çıkaran; minnet ve övgü duygularına layık olan yüce zatsın.

Kulun güzel davranışları, hamd ve şükür yalnız Sana'dır.

Şefkat ve mükâfat yalnız Sen'dendir.

Şükür, kula verilen ihsan ve nimetin artırılma sebebidir.

Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi "Şükreden kişi kendi lehine şükretmiş olur."

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Cömertliği ile şeref bahşeden, kullarına akıl, irade ve vicdan veren Allah'ım!

Bizi nimete hakkıyla mukabele edenlerden; şükretme duygusuna şükredenlerden eyle.

Âmin.

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

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