Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 36: Eş-Şekur

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 37: El-Aliyy
Allah'ın güzel isimlerinden otuz yedincisi El Aliyy’dir. “Yüceler yücesi, çok yüce” manasına...
Allah'ın güzel isimlerinden otuz altıncısı Eş Şekur’dür. “Az amele, çok sevap veren” manasına gelir.
***
Sen eş-Şekûr'sun!
Sen'in rızan için yapılan iyiliklere, daha fazlasıyla karşılık verensin.
Kulunun iyi bir amelini, az veya çok her itaatini, fazlasıyla ödüllendirensin.
Şükrü, ziyadesiyle mükâfatlandıran, hiçbir teşekkürü karşılıksız bırakmayansın.
***
Günahları bağışlayan, cezalandırmakta acele etmeyen, iyilikler için fırsatlar sunansın.
Sen artıran, ortaya çıkaran; minnet ve övgü duygularına layık olan yüce zatsın.
Kulun güzel davranışları, hamd ve şükür yalnız Sana'dır.
Şefkat ve mükâfat yalnız Sen'dendir.
Şükür, kula verilen ihsan ve nimetin artırılma sebebidir.
Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi "Şükreden kişi kendi lehine şükretmiş olur."
***
Cömertliği ile şeref bahşeden, kullarına akıl, irade ve vicdan veren Allah'ım!
Bizi nimete hakkıyla mukabele edenlerden; şükretme duygusuna şükredenlerden eyle.
Âmin.
***
Seslendiren: Adilcan Demirel
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
***
Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
_______________________________________________
***Fikriyat.com'da hem geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilirsiniz.
***Podcast kayıtlarıyla İslam'dan fıkha, edebiyata, tarihe dair bilgiler içeren programları dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok içeriği de takip edebilirsiniz.
***Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor:
TWITTER: https://twitter.com/fikriyatcom
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fikriyat/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/fikriyat/
PODCAST'LER: https://www.fikriyat.com/podcast
MOBİL UYGULAMASI: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkuvaz.fikriyat
Ayrıntılı bilgi: https://www.fikriyat.com/kultur-sanat/2020/07/10/dijital-medyaya-yeni-bir-soluk-getiren-mecralar-fikriyatcom-ve-vav-radyo
------------------------------------------------------------------------------
Esma-i Hüsna'yı en kısa ve kolay şekilde öğrenip, ezberlemeniz için hazırladığımız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.
***
Bilgi: Sitemizde ve sosyal mecralarımızda bulunan içeriklerimizi kaynak göstermek şartıyla paylaşabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Allah'ın güzel isimlerinden otuz yedincisi El Aliyy’dir. “Yüceler yücesi, çok yüce” manasına...
Allah'ın güzel isimlerinden otuz altıncısı Eş Şekur’dür. “Az amele, çok sevap veren” manasına...
Allah'ın güzel isimlerinden otuz beşincisi El Gafur’dur. “Affı, mağfireti bol” manasına gelir...
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden ikincisi Er-Rahmân'dır. “Dünyada bütün mahlûkata sonsuz merhametiyle...
Allah'ın güzel isimlerinden üçüncüsü er -Rahîm’dir. “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf...