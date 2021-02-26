Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 35: El-Gafûr

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 40: El-Mukit
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Allah'ın güzel isimlerinden otuz beşincisi El Gafur’dur. “Affı, mağfireti bol” manasına gelir.
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Sen, el-Gafûr'sun!
Bağışlaması çok olan, kusurları bağışlayansın.
Tövbe edip, bağışlanma dileyen kullarının günahlarını silensin.
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Sen, el-Gafûr isminle, kötülüklerden de koruyansın.
el-Gafûr isminle Sen, günahları affettiğin gibi kulunun yüzüne de çarpmazsın.
Şüphesiz Sen, çok bağışlayan ve çok esirgeyensin.
Yüz kızartıcı sözleri ve işleri örten, çokça affedensin.
Kulunun kusuru ne kadar büyük olursa olsun, ona kol-kanat geren, hatalarını örtensin.
el-Gafûr isminle kullar, Sana tövbeye yönelir.
İçimizdeki nefsani ve şeytani isteklerden Sana sığınırız.
Sen'in el-Gafûr ismin, günahkâr kullarının, bağışlanmayı istemesiyle tecelli eder.
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Ey bağışlayan Allah'ım!
Bizleri el-Gafûr isminin tecellisine mazhar eyle.
Kusurlarımızı ört.
Âmin.
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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