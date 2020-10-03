Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 35: El-Gafûr

Allah'ın güzel isimlerinden otuz beşincisi El Gafur’dur. “Affı, mağfireti bol” manasına gelir.

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Sen, el-Gafûr'sun!

Bağışlaması çok olan, kusurları bağışlayansın.

Yüz kızartıcı sözleri ve işleri örten, çokça affedensin.

Tövbe edip, bağışlanma dileyen kullarının günahlarını silensin.

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Sen, el-Gafûr isminle, kötülüklerden de koruyansın.

Kulunun kusuru ne kadar büyük olursa olsun, ona kol-kanat geren, hatalarını örtensin.

el-Gafûr isminle Sen, günahları affettiğin gibi kulunun yüzüne de çarpmazsın.

Sen'in el-Gafûr ismin, günahkâr kullarının, bağışlanmayı istemesiyle tecelli eder.

el-Gafûr isminle kullar, Sana tövbeye yönelir.

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Ey bağışlayan Allah'ım!

Şüphesiz Sen, çok bağışlayan ve çok esirgeyensin.

Bizleri el-Gafûr isminin tecellisine mazhar eyle.

Kusurlarımızı ört.

Âmin.

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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