Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 35: El-Gafûr

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 37: El-Aliyy
Allah'ın güzel isimlerinden otuz yedincisi El Aliyy’dir. “Yüceler yücesi, çok yüce” manasına...
Allah'ın güzel isimlerinden otuz beşincisi El Gafur’dur. “Affı, mağfireti bol” manasına gelir.
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Sen, el-Gafûr'sun!
Bağışlaması çok olan, kusurları bağışlayansın.
Yüz kızartıcı sözleri ve işleri örten, çokça affedensin.
Tövbe edip, bağışlanma dileyen kullarının günahlarını silensin.
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Sen, el-Gafûr isminle, kötülüklerden de koruyansın.
Kulunun kusuru ne kadar büyük olursa olsun, ona kol-kanat geren, hatalarını örtensin.
el-Gafûr isminle Sen, günahları affettiğin gibi kulunun yüzüne de çarpmazsın.
Sen'in el-Gafûr ismin, günahkâr kullarının, bağışlanmayı istemesiyle tecelli eder.
el-Gafûr isminle kullar, Sana tövbeye yönelir.
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Ey bağışlayan Allah'ım!
Şüphesiz Sen, çok bağışlayan ve çok esirgeyensin.
Bizleri el-Gafûr isminin tecellisine mazhar eyle.
Kusurlarımızı ört.
Âmin.
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Seslendiren: Adilcan Demirel
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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