Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 34: El- Azim

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 40: El-Mukit
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Allah'ın güzel isimlerinden otuz dördüncüsü el- Azim'dir. "Hakiki ve mutlak büyük, büyükler büyüğü, pek azametli, insan aklının erişemeyeceği derecede büyük, sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan" manasına gelir.
Sen el-Azîm'sin!
Büyüklükte benzeri olmayan, çok yücesin.
Eşsiz ve benzersiz azamet sahibi, şanı yüce olansın.
Hiçbir zaman aciz bırakılamayan, şeref ve azamet sahibisin.
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Yerde, gökte, bütün varlıklar içinde büyüklük, yalnızca Sana mahsustur.
İnsanı yaratan, ona vasıf kazandıran, yetenek bağışlayan Sen'sin.
Azîm ismin ile insan idrakının üzerinde olan;
her türlü noksanlığın uzağında bulunansın.
Tüm kâinatın mutlak sahibisin.
Makamların en yücesine sahip olan, âlemlerin Rabbisin.
Allah'ın makamı için çaba gösteren kullarının derecesini,
şeref ve itibarını yükseltensin.
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Ey sonsuz büyüklük sahibi, şanı yüce olan Allah'ım!
Secdeye kapandığımız yüceliğinin hatırına,
bize lütfunla ve kereminle muamele eyle.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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