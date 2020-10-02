Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 34: El- Azim

Allah'ın güzel isimlerinden otuz dördüncüsü el- Azim'dir. "Hakiki ve mutlak büyük, büyükler büyüğü, pek azametli, insan aklının erişemeyeceği derecede büyük, sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan" manasına gelir.

***

Sen el-Azîm'sin!

Büyüklükte benzeri olmayan, çok yücesin.

Eşsiz ve benzersiz azamet sahibi, şanı yüce olansın.

Hiçbir zaman aciz bırakılamayan, şeref ve azamet sahibisin.

***

Yerde, gökte, bütün varlıklar içinde büyüklük, yalnızca Sana mahsustur.

İnsanı yaratan, ona vasıf kazandıran, yetenek bağışlayan Sen'sin.

Azîm ismin ile insan idrakının üzerinde olan;

her türlü noksanlığın uzağında bulunansın.

Tüm kâinatın mutlak sahibisin.

Makamların en yücesine sahip olan, âlemlerin Rabbisin.

Allah'ın makamı için çaba gösteren kullarının derecesini,

şeref ve itibarını yükseltensin.

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Ey sonsuz büyüklük sahibi, şanı yüce olan Allah'ım!

Secdeye kapandığımız yüceliğinin hatırına,

bize lütfunla ve kereminle muamele eyle.

Âmin

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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