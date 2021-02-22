Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 33: El- Halim

Allah'ın güzel isimlerinden otuz üçüncüsü el- Halim'dir. "Cezada acele etmeyen,yumuşak davranan" manasına gelir.

***

Sen, el-Halîm'sin!

Hilmi çok olan, yumuşak davranansın.

Kulunu cezalandırmada kızgınlıkla muamele etmeyen,

benzersiz hoşgörü sahibisin.

***

Halîm ismin ile kullarına mühlet veren;

tövbe edenleri affeden ve bağışlayansın.

Günahlarında ısrar edenlerin hükmünü,

yine kendi iradesinde barındıransın.

Affeden, bağışlayan ve hoşgörülü davranansın.

İnsanlığa rehber kıldığın Kur'an-ı Kerim'de günahlardan söz eden;

tövbe etmeye fırsat tanıyarak, kullarını bağışlayacağını bildirensin.

İradesini istediği vakitte gerçekleştirme kudretine sahip olan;

hiçbir engeli bulunmayansın.

İyi-kötü bütün insanları yaşatıp, bela ve afetlerden koruyansın.

İnsanoğlunun iradesini ve şerefini korumak için tebliğde bulunan;

sorumluluklarını hatırlatansın.

***

Ey kudreti olduğu halde,

hikmeti ile kulunu cezalandırmada acele etmeyen Allah'ım!

Rahmet kapılarını sonuna kadar aç ve hesap gününde bize hilminle muamele eyle.

Âmin

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

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