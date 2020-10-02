Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 33: El- Halim

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden otuz üçüncüsü el- Halim'dir. "Cezada acele etmeyen,yumuşak davranan" manasına gelir.
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Sen, el-Halîm'sin!
Hilmi çok olan, yumuşak davranansın.
Kulunu cezalandırmada kızgınlıkla muamele etmeyen,
benzersiz hoşgörü sahibisin.
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Halîm ismin ile kullarına mühlet veren;
tövbe edenleri affeden ve bağışlayansın.
Günahlarında ısrar edenlerin hükmünü,
yine kendi iradesinde barındıransın.
Affeden, bağışlayan ve hoşgörülü davranansın.
İnsanlığa rehber kıldığın Kur'an-ı Kerim'de günahlardan söz eden;
tövbe etmeye fırsat tanıyarak, kullarını bağışlayacağını bildirensin.
İradesini istediği vakitte gerçekleştirme kudretine sahip olan;
hiçbir engeli bulunmayansın.
İyi-kötü bütün insanları yaşatıp, bela ve afetlerden koruyansın.
İnsanoğlunun iradesini ve şerefini korumak için tebliğde bulunan;
sorumluluklarını hatırlatansın.
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Ey kudreti olduğu halde,
hikmeti ile kulunu cezalandırmada acele etmeyen Allah'ım!
Rahmet kapılarını sonuna kadar aç ve hesap gününde bize hilminle muamele eyle.
Âmin
Seslendiren: Adilcan Demirel
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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