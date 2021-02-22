Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 32 : El- Habir

Allah'ın güzel isimlerinden otuz ikincisi el- Habir'dir. “Kainattaki bütün gizli işlerden, geçmiş ve gelecek de olan her şeyden haberdar" manasına gelir.

Sen, el-Habîr'sin!

Her şey hakkında en iyi haber verensin.

Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın.

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Habîr ismin ile insanların takvalarını, kalplerinde gizli olanları bilensin.

Müminlere dilini, duygularını ve düşüncelerini,

kontrol altında tutmalarını öğütleyensin.

İyilikleri başkalarına gösterme riyasına kapılmamalarını emredensin.

Bahşettiğin beş duyu ile dış dünya hakkında bilgilendiren,

tehlikeleri fark ettirensin.

İnsanoğluna,

gönderdiğin peygamberler ve kitaplar ile yol gösterensin.

Kalbin ısınacağı davranışlara yönelmelerini isteyen,

gizli tehditlere karşı uyanık olunmasını tavsiye edensin.

***

Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım!

Bizi razı olacağın duygu, düşünce ve davranışlara yönelt.

Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle.

Âmin

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

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