Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 31: El- Latif

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden otuz birincisi el Latif'tir. "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen" manasına gelir.
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Sen el-Latîf'sin!
Lütuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilensin.
Nezaketle lütfeden, sezilmez yollardan kullarına kazançlar ulaştıransın.
Yarattıklarına yumuşak davranan;
onların ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar bilip, karşılayansın.
Kullarına bilmedikleri ve ummadıkları yerlerden ihsanda bulunansın.
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Kullarına sayısız ilahi nimetler verensin.
Latîf ismin ile en gizli hususları dahi bilen,
her şeyi çok hassas bir şekilde düzenleyensin.
Gönüllerdeki duygu ve düşünceleri, ortaya çıkaran gücün, sahibisin.
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Kederleri dahi sevinçle karışık olarak yaratansın.
Kullarına rahmet kapılarını açan;
kimsenin tesellisine muhtaç etmeden, dualara icabet edensin.
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Ey eşsiz güzelliklerin sahibi olan Allah'ım!
Bizi ihsanına sadık olanlardan, yolundan ayrılmayanlardan eyle.
Lütfuna şükrederek, huzuruna gelenlerden kıl.
Âmin
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Seslendiren: Adilcan Demirel
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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