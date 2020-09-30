Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 30: El- Adl

Allah'ın güzel isimlerinden otuzuncusu el- Adl'dir. "Mutlak adil ve çok adaletli" manasına gelir.

***

Sen el-Adl'sin!

Mutlak adil, çok adaletli olansın.

Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hükmeden, haklıya hakkını verensin.

Adaletli ve insaflı olan, her şeyi yerli yerinde yapansın.

Âhirette bizzat adaletle hükmedecek olansın.

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Adl isminle her türlü haksızlık ve zulümden uzak tutansın.

Hesabında, takdirinde, gazabında ve icraatlarında,

zerre kadar incitme ve zulüm yoktur.

Tüm varlıklara ait ayrıntıları bilen, hiçbir şeyi atlamayansın.

Sen'den başka Adl olan yoktur.

Adaletinden şüpheye düşmek, zilletin ta kendisidir.

Mutlak adil olarak Sen,

her varlığın özelliklerini hassas ölçülerle belirleyensin.

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Ey mutlak adaletin sahibi olan Allah'ım!

Bizi adaletine ve hikmetine boyun eğenlerden;

nefsimizi koyduğun hükümlere razı olanlardan eyle.

Âmin

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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