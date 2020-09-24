Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 3: Er -Rahim

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden üçüncüsü er -Rahîm’dir. “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan” manasına gelir.
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Sen, er-Rahîm'sin.
Müminlere ikramı sonsuz, lütfu ve ihsanı bol olansın.
En yüce merhametin sahibisin.
Rahîm isminin tecellisi ile Sana iman edenlere ebedi nimetler verirsin.
Mümin kullarına, hem dünyada hem de ahiret hayatında, sonsuz ikram ve ihsanda bulunursun.
En yüce merhametin sahibisin.
Çok şefkatli, çok merhametli ve merhameti sonsuzsun…
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Senin Rahîm ismin, yalnızca iman eden, salih ameller işleyen mümin kullarına özeldir.
Rahîm isminle Sen, inananlara bol bol rahmet ve lütufta bulunursun.
Rahîm isminle Sen, mahşeri ve cenneti şereflendireceksin.
Bize verilmiş olan irade, Sen'in büyük bir lütfun, bize verilen mühletse Sen'in rahmetinin tecellisidir.
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Ey merhametlilerin en merhametlisi olan, müminlere karşı rahmeti bol olan yüce Allah'ım!
Verdiğin nimetlere karşı bizi şükretmeyi ve hoşnut olacağın iyi işler yapmayı bizlere kolaylaştır.
Âmin
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Seslendiren: Adilcan Demirel
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
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