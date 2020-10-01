Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 29: El-Hakem

Allah'ın güzel isimlerinden yirmi dokuzuncusu #elHakem’dir. “Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, hikmetle hükmeden” manasına gelir.

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Sen el-Hakem'sin!

Hikmetle hükmeden, hakkı yerine getirensin.

Mutlak hâkim olan, hakkı doğru olmayandan ayıransın.

Bilgisi ve adaletiyle son hükmü veren, haklı ve haksızı, suçlu ve suçsuzu ayırt edensin.

Tarafsız karar veren, hükmü elinde bulunduransın.

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Hâkimlerin hâkimliğine, hükümdarların hükümdarlığına, hüküm veren yalnızca Sen'sin.

Sen'in hükmün olmadan hiçbir varlık var olamaz hiçbir hadise gerçekleşemez.

Ahirette haklı ve haksızı belirleyecek olan; adil hüküm ve karşı durulmaz gücün tek sahibi Sen'sin.

Resul-i Ekrem'e, peygamberlere ve hüküm verme durumundaki kullarına, isminin tecellisini emanet edensin.

Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere, rehber olarak gönderdiğin kitapları, insanlara hakemlik yapma vesilesi kılansın.

Mutlak adaletin tecellisini, ebediyet âlemine saklayan, tüm sırları bilen, her türlü davranışın karşılığını belirleyensin.

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Ey kâinattaki tüm varlıklara hükmeden yüce Allah'ım!

Bizi Sen'in ahkâmına bağlı, adaletinden ayrılmayan kullardan eyle.

Âmin.

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

#esmaihüsna #Allahınisimleri #elHakem

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