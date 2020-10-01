Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 28: El-Basir

Allah'ın güzel isimlerinden yirmi sekizincisi #elBasir’dir. “Gizli açık, her şeyi en iyi gören” manasına gelir.

***

Sen el-Basîr'sin!

Gizli açık, her şeyi en iyi şekilde görensin.

Aydınlık ve karanlıkta, küçük ve büyük her şeyi, bütün özellikleriyle idrak edensin.

Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın.

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Kullarının her durumunu Basîr isminle gören,

Semi' isminle duyan ve Âlim isminle bilensin.

Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur.

İnsana şah damarından daha yakın olan, kullarının günahlarından haberdar olansın.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir.

Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir.

Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan Sen'sin.

Yer, gök, gece ve gündüz kısacası her şeyi, kullarının yaptıklarına şahit edensin.

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Ey kâinattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım!

Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle.

Âmin.

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

#esmaihüsna #Allahınisimleri #elBasir

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