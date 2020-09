Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 27: Es- Semi’

Allah'ın güzel isimlerinden yirmi yedincisi es- Semi'dir. ‘Her şeyi hakkıyla işiten’ anlamına gelir.

***

Sen es-Semi'sin!

Her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın.

Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin.

***

Semi' isminin tecellisi ile gizli ya da açık olanı,

konuşma haliyle, sükût halini bilensin.

İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın.

Yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin.

Kâinatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın.

Sen'in isminin tecellisi ile tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin.

Sen'in işitmen hiçbir şarta hiçbir sınıra tâbi değildir.

Akıl ve şuur sahibi olan insana, konuşma yeteneği verensin.

Müminlere namazın her rekâtında, rükûdan doğrulurken,

"Semi'Allahü limen hamideh" dedirtensin.

***

Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım!

Dilek ve niyazlarımızı kabul eyle.

Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl.

Âmin

***

Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

_______________________________________________

