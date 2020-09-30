Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 23: El- Hafid

Allah'ın güzel isimlerinden yirmi üçüncüsü el- Hafid'dir. "Kafirleri, zülüm edenleri, münafıkları alçaltıp zillete düşürmek" manasına gelir.

***

Sen el- Hâfid'sin!

İnkârcı ve münafıkları,

cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin.

Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın.

**

Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten,

münafıkları ise alçaltansın.

Kulların yükselmesi ve alçalması ancak Sen'in elindedir.

***

El- Hâfid isminin tecellisi ile zalimleri devirensin.

Kâfir ve zalimleri bu ismin ile orada da hakir kılacak olan Sen'sin.

Sen'in el- Hâfid ismin,

dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek.

***

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur:

"Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak, Allah'ın değişmez bir kanunudur."

***

Ey dilediğini yükselten dilediğini alçaltan Allah'ım!

El- Hâfid isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle.

Âmin

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

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