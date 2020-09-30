Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 22: El- Basıt

Allah'ın güzel isimlerinden yirmi ikincisi El- Basıt'tır. ''Dilediğinde bolluk vererek açan, genişleten ve ferahlatan"manasına gelir.

Sen el-Bâsit'sin!

Lütuf ve hikmetin ile dilediğinin rızkını genişletensin.

***

Bâsit isminle Sen, elini uzatan ve cömert olansın.

Kalpleri hidayete açan, nefisleri temizleyip arındıransın.

Kullarının işlerini yoluna koyansın

İstediğine bolluk veren sıkıntıdan kurtaransın

***

Tüm nimetlerin sahibi olarak Sen,

lütfu, ikramı ve rızkı bol bol ihsan edensin.

Kâinatı yaratan ve idare edensin.

Rızkın bolluğunu da darlığını da iradesinde bulunduransın.

Kullarının ibadetlerine lezzet veren, kolaylaştıransın.

Kâbid isminle Sen, ihsan ettiklerini kulundan alan;

Bâsit isminle ihsan eden ve nimetlendirensin.

***

Ey rızkı genişleten Allah'ım!

Bize bereketin, rahmetin, hikmetin ve lütfun ile muamele eyle.

Kalplerimize hidayet, ruhlarımıza ferahlık ver.

Âmin

***

Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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