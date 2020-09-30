Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 21: El -Kabıd

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah’ın güzel isimlerinden yirmi birincisi El -Kâbıd’dır. “Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan” manasına gelir.
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Sen el-Kâbıd'sın!
Lütuf ve hikmeti ile genişlik veren, dilediğini darlıkla imtihan edensin.
Hikmeti ile veren, çoğaltan, açan, artıran, bolluk veren, zengin eden Sen'sin.
Kudreti ile alan, azaltan, daraltan, sıkan, muhtaç eden, mahrum bırakan ve yoksullaştıran yine Sen'sin.
Savaşla, hastalıkla, maddi sıkıntıyla ve belalarla kullarını sınayansın.
Sen cimrilikten, merhametsizlikten ve adaletsizlikten uzak olansın.
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Hikmetini ve kudretini hatırlatan, kullarını sınayansın.
Sıkıntı ve zorluklara karşı kullarına aczi hatırlatan, türlü imtihanlar verensin.
İnsanı, kimi zaman dünyaya sığmaz hale getirensin.
Hikmetin ile lütuf ve ihsanını kimi zaman azaltman, kullarını kötülükten korumak içindir.
Tüm bu zorluklara karşın "Her zorlukla beraber bir kolaylık" olduğunu müjdeleyen;
sabırla Sana yönelmeyi öğütleyensin.
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Ey kulunun her halini bilen Allah'ım!
İmtihan olarak karşımıza çıkanlara karşı bize sabır ihsan eyle!
Âmin.
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Seslendiren: Adilcan Demirel
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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