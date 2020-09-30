Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 20: El-Alim

Allah’ın güzel isimlerinden yirmincisi el -Alîm’dir. “Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen” manasına gelir.

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Sen el-Alîm'sin!

Her şeyi, her durumda tam olarak bilensin.

İradeyi vicdan ve akılla kuvvet verensin.

Zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük büyük, her şeyi hakkıyla bilensin.

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Gizli ya da açık, geçmiş ya da gelecek, her şeye en ince detaylarına kadar hâkim olansın.

Senin Alîm ismin, insanlık için bir rehberdir.

Hesap gününü belirleyen, eden; cennet ve cehennemi yaratansın.

Sen'den başka hiçbir varlık, hiçbir melek, hiçbir kişi, her şeyi bilemez.

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İnsanoğlunun bildiği her şey Senin isminin tecellisidir.

Beşere ruh üfleyen, onu iradeli bir varlık yapan Sen'sin.

"Yaratan Rabbinin adıyla oku!" ayeti ile kullarına bilmediğini bildiren Sen'sin.

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Ey ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatan Allah'ım!

Bizleri gönderdiğin kitabı bilenlerden eyle.

Âmin

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

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