Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 20: El-Alim

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah’ın güzel isimlerinden yirmincisi el -Alîm’dir. “Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen” manasına gelir.
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Sen el-Alîm'sin!
Her şeyi, her durumda tam olarak bilensin.
İradeyi vicdan ve akılla kuvvet verensin.
Zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük büyük, her şeyi hakkıyla bilensin.
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Gizli ya da açık, geçmiş ya da gelecek, her şeye en ince detaylarına kadar hâkim olansın.
Senin Alîm ismin, insanlık için bir rehberdir.
Hesap gününü belirleyen, eden; cennet ve cehennemi yaratansın.
Sen'den başka hiçbir varlık, hiçbir melek, hiçbir kişi, her şeyi bilemez.
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İnsanoğlunun bildiği her şey Senin isminin tecellisidir.
Beşere ruh üfleyen, onu iradeli bir varlık yapan Sen'sin.
"Yaratan Rabbinin adıyla oku!" ayeti ile kullarına bilmediğini bildiren Sen'sin.
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Ey ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatan Allah'ım!
Bizleri gönderdiğin kitabı bilenlerden eyle.
Âmin
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Seslendiren: Adilcan Demirel
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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