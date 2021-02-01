Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 2: Er -Rahman

Allah'ın güzel isimlerinden ikincisi Er-Rahmân'dır. “Dünyada bütün mahlûkata sonsuz merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan” manasına gelir.

***

Sen, er-Rahmân'sın!

Tüm rahmetin sahibisin.

Rahmetin sonsuz kaynağı, karşılıksız merhamet edensin.

Sen'in Allah isminden sonraki en büyük ismin Rahmân'dır

Çok şefkatli ve merhameti sonsuzsun…

Bizlere hesapsız ihsanda bulunan, sayısız nimetler bahşedensin.

Sen'in rahmetin, zorlu hayat mücadelesinde defalarca tecelli eder.

***

Yarattığın mahlûkata yönelik ilk hüküm ve tesirin, rahmetten ibarettir.

Sen'in rahmetin, her şeyi kuşatır.

Sen, bütün varlıklara merhamet edensin.

Bütün bu nimetleri, hiçbir emeğimiz olmadan, karşılıksız olarak, ayrım yapmadan, merhametin sebebiyle verirsin.

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Ey rahmeti gazabından bol olan Allah'ım!

Bizleri isminle yaşat!

(Âmin)

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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