Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 2: Er -Rahman

Allah'ın güzel isimlerinden ikincisi Er-Rahmân'dır. “Dünyada bütün mahlûkata sonsuz merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan” manasına gelir.

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Sen, er-Rahmân'sın!

Tüm rahmetin sahibisin. Rahmetin sonsuz kaynağı, karşılıksız merhamet edensin.

Sen'in Allah isminden sonraki en büyük ismin Rahmân'dır.

Ezelden ebede bütün varlıkları kuşatır.

Rahmân isminin tecellisi ile Sen, ölünceye kadar bütün kullarına bol bol rahmet, bereket ve ihsanda bulunursun.

Çok şefkatli ve merhameti sonsuzsun…

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Senin Rahmân ismin, nezaketle bakmayı, dünyada işlenen her günahı bir musibet kabul etmeyi ve onu oradan kaldırmak için çaba göstermeyi gerektirir.

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Ey rahmeti gazabından bol olan Allah'ım!

Ey Rahmân olan, ey rızk veren, ey hayat veren Allah'ım.

Bizleri isminle yaşat!

(Âmin)

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

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Esma'ül Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

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