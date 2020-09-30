Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 19: El -Fettah

Allah’ın güzel isimlerinden on dokuzuncusu Er -Fettâh’tır. “Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran” manasına gelir.

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Sen, el-Fettâh'sın!

Bütün kapalı kapıları açan, her türlü zorluğu kolaylaştıransın.

Darlıktan kurtaran, davaları hükme bağlayansın.

Sen adaletle hüküm veren ve her şeyi hakkıyla bilensin.

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Her türlü zorluğu ortadan kaldırmak yalnız Sana mahsustur.

Fettâh ismin ile Sen, iyilik kapılarını açansın.

Fettâh isminle kuluna verdiğini önleyecek herhangi bir güç yoktur.

Yardım edip zafere ulaştıran, yol gösteren, yardım eden, âdil ve hâkim olansın.

Sen zaferler veren, hak ve adalet sağlayansın.

Her türlü engeli kaldıran, hidayetiyle her sıkıntıyı giderensin.

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Ey her kapıyı açan, lütuf ve keremi bol olan Allah'ım!

Bizlere hayırlı kapılar aç.

Âmin

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

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