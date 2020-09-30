Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 18: Er -Rezzak

Allah’ın güzel isimlerinden on sekizincisi Er -Rezzâk’tır. “Bütün mahlûkatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan” manasına gelir.

***

Sen, er-Rezzâk'sın!

Bütün mahlûkatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayansın.

Bolca veren, yarattığı rızkı yine yarattıklarına dağıtansın.

Rezzâk ismin ile Sen, maddi manevi, dünyevi uhrevi her türlü rızkı daima verensin.

Sen, rızkı verme kudretinin tek sahibisin.

***

Yaratılmışlara faydalanacakları şeyleri ihsan edensin.

Canlıların rızıklarını yaratan;

onları karşılıksız olarak ihsan eden Sen'sin.

***

Rezzâk ismin ile Sen, kullarına ilim, şeref, makam gibi manevi nimetler verensin.

Senin Rezzâk oluşunun en büyük tecellisi, kâinatta var ettiklerindir.

Bizleri, manevi nimetlerinin en büyüğü olan Kur'an-ı Kerim ile rızıklandır.

Rızık verenin yalnızca Sen olduğunu bilir;

yalnız Sen'den ister, yalnız Sana güveniriz.

***

Ey her çeşit rızkı, karşılıksız ve sürekli olarak veren Allah'ım!

Kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi, aklımızı, helal ve güzel rızıklarla rızıklandır.

Âmin

***

Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

_______________________________________________

***Fikriyat.com'da hem geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilirsiniz.

***Podcast kayıtlarıyla İslam'dan fıkha, edebiyata, tarihe dair bilgiler içeren programları dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok içeriği de takip edebilirsiniz.

***Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor:

TWITTER: https://twitter.com/fikriyatcom

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fikriyat/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/fikriyat/

PODCAST'LER: https://www.fikriyat.com/podcast

MOBİL UYGULAMASI: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkuvaz.fikriyat

Ayrıntılı bilgi: https://www.fikriyat.com/kultur-sanat/2020/07/10/dijital-medyaya-yeni-bir-soluk-getiren-mecralar-fikriyatcom-ve-vav-radyo

------------------------------------------------------------------------------

Esma-i Hüsna'yı en kısa ve kolay şekilde öğrenip, ezberlemeniz için hazırladığımız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.

***

Bilgi: Sitemizde ve sosyal mecralarımızda bulunan içeriklerimizi kaynak göstermek şartıyla paylaşabilirsiniz.