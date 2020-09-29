Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 17: El -Vehhab

Allah’ın güzel isimlerinden on yedincisi el -Vehhâb’tır. “Karşılık beklemeden bol bol veren” manasına gelir.

***

Sen el-Vehhâb'sın!

Karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden, lütfu sonsuz olansın.

Çeşit çeşit nimetler bağışlayan, çok bahşedensin.

Muhtaca mal, hastaya şifa, cahile bilgi, bunalana kurtuluş verensin.

Sen Kerîm, Rahman, Rahîm ve Rezzak'sın.

Sen'den başka kimse Vehhâb olamaz. Bağışlaması ve ikramı sonsuz olan, ihsanı ile kullarına bol bol lütufta bulunansın.

***

Vehhâb isminle Sen, yarattıklarına karşılık beklemeden veren,

rahmeti tüm varlıkları kuşatansın.

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Hayatımız boyunca rızk veren, nimet ve ihsanı sürekli ve bol olansın.

Cömertlik ve lütufkârlık ancak Sana mahsustur.

Kullarına her şeyi bağışlayan Sen; her şeyin sahibi yine Sen'sin.

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Sen, hiçbir emeği olmadan kullarına maddi ve manevi pek çok ikramda bulunan, karşılıksız olarak lütfedensin.

Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım!

Bizi doğru yola ilet ve Vehhâb ismin ile bize rahmetini bahşet.

Âmin

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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