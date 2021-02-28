Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 16: El Kahhar

Allah'ın güzel isimlerinden on altıncısı El Kahhar'dır. “Her istediğini yapabilecek olan ve her şeye hakim ve galip olan" manasına gelir.

***

Sen, el-Kahhâr'sın!

Her şeye gücü yeten, her istediğini yapan, mutlak galip ve hâkim olansın.

Sen, akıl sahiplerine hükümleri ile yol gösterensin.

Kuvvet ve kudretine güç yetirilemeyen, her şeye galip olansın.

Kahhâr ismin ile yenilmeyen, yegâne kudret ve tasarrufun sahibi olan, boyun eğdirip üstün gelensin.

Hayatı ölümle, zenginliği fakirlikle, aydınlığı karanlıkla, zorbaları mağlubiyetle yok edensin.

Ezelden ebede bütün varlığı kuşatan, her şeye gücü yetensin.

Sen'in Kahhâr ismine mazhar olan insan, nefsine, öfkesine ve şeytana galip gelir.

Mevsimleri birbiriyle sınırlayan, sevinci hüzünle, varlığı darlıkla, barışı savaşla, ödülü cezayla, lütfu kahırla dengeleyensin.

***

Ey Kahhâr olan, her istediğini yapan, mutlak hakîm ve galip olan Allah'ım!

Bize kahrınla değil, lütfunla öğret.

Bizi rahmetinin kapısında yaşat.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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