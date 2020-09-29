Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 16: El Kahhar

Allah'ın güzel isimlerinden on altıncısı El Kahhar'dır. “Her istediğini yapabilecek olan ve her şeye hakim ve galip olan" manasına gelir.

***

"De ki: Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O, birdir, mutlak hâkimiyet sahibidir."

Ra'd, 16

Sen, el-Kahhâr'sın!

Her zaman galip gelen ve yenilmez güce sahip olansın.

Her şeye gücü yeten, her istediğini yapan, mutlak galip ve hâkim olansın.

Kahhâr ismin ile yenilmeyen, yegâne kudret ve tasarrufun sahibi olan,

boyun eğdirip üstün gelensin.

Kuvvet ve kudretine güç yetirilemeyen, her şeye galip olansın.

Her şeyi içinden ve dışından kuşatansın.

***

İnsanlığa rehber olarak gönderdiğin Kur'an-ı Kerim'deki ayetler,

Kahhâr oluşunun en büyük delilidir.

Sen, akıl sahiplerine hükümleri ile yol gösterensin.

Ayetlerini hiçe sayan inkârcılara, asilere, günahkârlara ve haddini aşanlara ise ilahi gazabınla boyun eğdirirsin.

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Sen, insana irade veren, teslimiyete çağıran ve karşılığında cenneti müjdeleyensin.

Yarattığın tüm varlıklar içinde, yalnızca irade sahiplerini cezalandıran ve yalnızca onları ödüllendirensin.

Tüm varlığı hükmü altına alan, ona hâkim olan ve boyun eğdirensin.

Kâinatta düzeni sağlayansın.

Mevsimleri birbiriyle sınırlayan, sevinci hüzünle, varlığı darlıkla, barışı savaşla, ödülü cezayla, lütfu kahırla dengeleyensin.

Hayatı ölümle, zenginliği fakirlikle, aydınlığı karanlıkla, zorbaları mağlubiyetle yok edensin.

Ezelden ebede bütün varlığı kuşatan, her şeye gücü yetensin.

Senin Kahhâr ismine mazhar olan insan,

nefsine, öfkesine ve şeytana galip gelir.

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Ey Kahhâr olan, her istediğini yapan, mutlak hakîm ve galip olan Allah'ım!

Bize kahrınla değil, lütfunla öğret.

Bizi rahmetinin kapısında yaşat.

Âmin

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

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