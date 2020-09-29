Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 15: El Gaffar

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden on beşincisi El Gaffar’dır. "Çok merhamet eden, af dileyenleri affeden, suçluları bağışlayan, çirkinlikleri örten ve ayıpları gizli tutan" anlamına gelir.
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"De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."
Zümer, 53
Sen el-Gaffâr'sın!
Günahları örten ve çok affedensin.
Gaffâr ismin ile tevbe edip af dileyen kullarına, rahmetin ile muamele edensin.
Günahları silen, tekrar tekrar bağışlayansın.
Kullarını azap görmekten koruyan, rahmeti gazabından bol olansın.
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Senin mağfiretin, bütün insanoğlunu kapsar.
İnsanı şerefli bir varlık olan yaratan, ilahi nimetlerle donatansın.
Günah işlemeye müsait olan fıtratımız, Sana açılan ellerle, Sana edilen dualarla temizlenir.
Sen, rahmeti ile bütün varlıkları kuşatan,
af dileyenlere merhamet eden, onları bağışlayansın.
Ruhları ve kalpleri, günah kirinden temizleyen;
tövbeyi buna aracı kılansın.
Suçları affeden, çirkinlikleri örten, ayıpları gizleyensin.
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Gaffâr isminle Sen, defalarca tövbelerini bozan,
pişman olup yine Sana sığınanlara kapılarını sonuna kadar açarsın.
Sana sığınanları, Sen'den af dileyenleri, günahlarına bakmaksızın affedersin.
Kullarının günahlarını, Gafûr, Gaffâr ve Gafîr isimlerinle örtensin.
Sen, iman edip salih ameller işleyen kullarına rahmet, rızk ve cennet vadedensin.
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Ey kullarını daima bağışlayan, bağışlaması bol olan Allah'ım!
Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz tüm günahlarımızı affet.
Tövbelerimizi kabul et, bizi bağışla ve günahlarımızı ört.
Âmin
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Seslendiren: Adilcan Demirel
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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