Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 14: El Musavvir

Allah'ın güzel isimlerinden on birincisi El Musavvir’dir. “Varlıklara şekil veren” manasına gelir.

***

Sen, el-Musavvir'sin!

Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin.

Benzersiz güzellikte yaratan, varlığın tasarımı zatına ait olansın.

Musavvir ismin ile her şeye suret ve eşsiz özellikler verirsin.

İnsanı ana rahmindeyken şekillendiren, onu en güzel şekilde yaratan Sen'sin.

Yeri ve gökleri yaratan, insanı temiz şeylerle rızıklandıransın.

***

Senin Musavvir ismin, yaratmanın nihai halini teşkil eder.

Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin.

İnsanları farklı görünümlerde yaratan, kâinatı mükemmel bir şekilde var edensin.

Yarattıkların içinde, tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayansın.

İnceliklerle dolu olarak yarattığın evreni, kusursuz şekilde düzenleyensin.

Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren;

her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin.

Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın.

"Ol!" deyince olduran kudretin sahibisin.

***

Musavvir ismin ile Sen, yarattıklarına son şeklini veren, ona has özellikler ihsan edensin.

Eşref-i mahlûkat olan insanları farklı suretlerde yaratan Sen'sin.

Yaratıp düzenleyenlerin en güzeli, kudret ve sanatı en yüce olansın.

İnsanın hayal dünyasını yaratan; o hayal dünyası ile yeni ufuklar açacak yenilikleri sağlayan Sen'sin.

Hayal dünyası ile aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını, elle tutulur gözle görülür hale gelmesini sağlayansın.

***

Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım!

Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl.

Âmin.

Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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