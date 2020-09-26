Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 13: El Bari’

Allah'ın güzel isimlerinden on üçüncüsü El Bari’dir. “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan” manasına gelir.

***

Sen, el-Bâri''sin!

Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratansın.

Yaratmada eşsiz, benzersiz olansın.

Varlıkları icat eden, ayıp ve kusurdan uzak olansın.

Bâri' ismin ile Sen, maddesi ve modeli olmadan varlıkları meydana getirensin.

Yaratılmışlara benzemekten uzak olan, farklılıklara rağmen evrenin bütün parçalarını ahenkli ve düzenli olarak var edensin.

Hiçbir borç altında bulunmayan, bütün nimetleri bir lütuf olarak verensin.

***

Sen, varlığın ilk örneklerini yaratansın.

Evrendeki tüm mahlûkatı eşsiz, benzersiz ve ahenkli olarak meydana getirensin.

Sen Hâlik, Bâri' ve Musavvir'sin…

Yaratılışın her aşamasında sonsuz kudreti görülen,

her şeyi birbirine uygun bir halde yaratansın.

Bâri' ismin ile insanları, hayvanları, bitkileri farklı farklı yaratansın.

Kâinatı, eşsiz örneklerle yaratan, yarattığı her şeyde kudreti görülensin.

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Âdem'i yaratan; insanoğlunu ırklar ve renklerle çeşitlendirensin.

İnsanlara, zorlu yaşam mücadelesinde rehber olacak peygamberleri yaratan ve gönderensin.

Günah işleyenlere, tövbe ederek yol gösteren Âdem'i, sorumluluğu yerine getirip tevekkül etmesiyle Nuh'u, teslimiyetle sınananlara İsmail'i örnek gösterensin.

***

Ey her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan Allah'ım!

Varlığın bütün ayrıntılarını bilip takdir eden yalnızca Sen'sin.

Bizi takdirine rızayla yaşat.

Âmin.

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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#esmaihüsna #Allahınisimleri #ElBari

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