Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 12: El Halik

Allah'ın güzel isimlerinden on ikincisi El Halik’dir. “Yaratan, yoktan var eden” manasına gelir.

***

Sen, el-Hâlik'sin!

Yaratan, yoktan var edensin.

Takdirine uygun, eşsiz ve benzersiz yaratansın.

Sen kâinattaki bütün varlıkları yaratan, her şeyin varlığını geçeceği halleri belirleyensin.

Bir şeyi yoktan var etmek ancak Sen'in Hâlik ismine mahsustur.

Sonsuz yaratma gücüne sahip olan yalnızca Sen'sin.

***

Sen, var olduğu sürece yarattıklarının geçireceği hali belirleyensin.

Ucu bucağı, sınırı ve sonu olmayan kâinat, Sen'in Hâlik oluşunun en büyük tecellisidir.

Sen evreni, gökleri, yeri ve bütün yaratılmışları yaratan, onların gidişatını belirleyensin.

Varlığın kendisini ve mayasını yaratansın.

Her şeyin ömrünü, şeklini, suretini, zamanını, şahit olacağı olayları düzenleyensin.

Hayır ve hikmet yoluyla, muazzam kanunlarla, sırasını, yolunu şaşırmadan geçen hayata düzen verensin.

Her şeyin yaratıcısı olan Sen, var ettiklerine muhtaç olmaktan, menfaat gözetmekten münezzehsin.

Herhangi bir şeye ihtiyaç duymayan, ezelî irade sahibi olansın.

Sonsuz azamet ve kudret sahibisin.

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Âdem'i topraktan yaratan, ardından tüm insanları aşılanmış yumurtadan var eden Sen'sin.

Yaşamı var etmek de ölümden sonra tekrar yaratmak da Hâlik olan Sana mahsustur.

Sen, insana ruh veren, insanı kemale ulaştıracak olan yolu yaratan,

ona irade ve akıl bahşedensin.

İnsana verilen nimet ve yetenekler, bu nimet ve yetenekler ile elde edilenler,

Senin kudretinin tecellisidir.

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Ey kudreti sonsuz, mutlak ve eşsiz yaratıcı olan Allah'ım!

Yoktan var eden, yarattığını takdir eden Sen'sin.

Bizi yarattıklarının fıtratını bozanlardan ve değiştirenlerden eyleme.

Âmin.

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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