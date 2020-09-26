Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 11: El Mütekebbir

Allah'ın güzel isimlerinden on birincisi el-Mütekebbir’dir. “Büyüklükte eşi, benzeri olmayan" manasına gelir.

***

Sen, el-Mütekebbir'sin!

Büyüklükte eşi benzeri olmayansın.

Her şeyde yüceliğini gösterensin.

Senin Mütekebbir ismin, ihtiyaç ve eksiklikten uzaktır.

Senin zatın ve sıfatların, mahiyeti bilinemeyecek kadar yücedir.

Büyüklük ve ululuk ancak Sana mahsustur.

***

İnsanın her şeye gücü yetmez, muhtaçtır…

Kendini yüce, büyük göstermesi, yalnızca gerçeği örter.

Çünkü her varlık, sahip olduklarına Sen'in lütfunla ulaşır.

Sen'in gücün ve kudretin ile nimetlere kavuşur.

Sen, yaratılmışların üstündeki yaratılmışları da var edensin.

Senin azametin, kâinattaki her şeyden üstündür.

İzzet, şeref ve yüceliklerin tek sahibi Sen'sin.

***

Aklımız ve anlayışımız zatını kavramaktan, fikrimiz büyüklüğünü anlamaktan yoksundur.

Bizleri kibirlenmekten, büyüklük duygusuna kapılmaktan, koru ya Rabbi!

Bizleri kibir, hırs ve gururu nedeniyle günaha sürüklenenlerden eyleme.

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Ey kudreti her şeye yeten, Mütekebbir olan Allah'ım!

Büyüklük ve azamet Sana aittir.

Bizi büyüklenenlerden ve kibrine yenilenlerden eyleme.

Âmin

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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