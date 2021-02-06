Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 10: El Cebbar

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden onuncusu el -Cebbar’dır. “İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren, azamet ve kudret sahibi, dilediğini yapan ve yaptıran” manasına gelir.
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Sen el-Cebbâr'sın!
Azamet ve kudret sahibisin.
Dilediğini yapan ve yaptıransın.
Onaran, eksikleri tamamlayan, işleri yoluna koyan ve yaratılmışların halini iyileştirensin.
Sen kırılanları onaran, perişanlıkları yoluna koyup düzelten, kullarını iyiye götürensin.
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Senin hüküm ve iradene karşı gelecek hiçbir şey yoktur.
Sen Cebbâr'sın, Âziz'sin, Mütekebbir'sin…
Sen Cebbâr isminle, tüm varlıkları koyduğu yasalara secde ettirensin.
Cebbâr ism-i şerifin ile Sen, müminleri ihtiyaç duyduğu şeyler üzerinden nimetlendirensin.
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Kullarını bazen varlık ve darlıkla, bazen sağlık ve hastalıkla imtihan edensin.
Kâinattaki her şeyin eşsiz düzende deveran etmesi, Senin isminin tecellisidir.
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Ey azameti ve kudreti sonsuz olan Allah'ım!
Bizi yakınlığının ümidiyle yaşat.
Âmin.
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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