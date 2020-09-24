Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 10: El Cebbar

Allah'ın güzel isimlerinden onuncusu el -Cebbar’dır. “İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren, azamet ve kudret sahibi, dilediğini yapan ve yaptıran” manasına gelir.

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Sen el-Cebbâr'sın!

Azamet ve kudret sahibisin.

Dilediğini yapan ve yaptıransın.

Onaran, eksikleri tamamlayan, işleri yoluna koyan ve yaratılmışların halini iyileştirensin.

Sen kırılanları onaran, perişanlıkları yoluna koyup düzelten, kullarını iyiye götürensin.

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Senin hüküm ve iradene karşı gelecek hiçbir şey yoktur.

Sen Cebbâr'sın, Âziz'sin, Mütekebbir'sin…

Sen Cebbâr isminle, tüm varlıkları koyduğu yasalara secde ettirensin.

Cebbâr ism-i şerifin ile Sen, müminleri ihtiyaç duyduğu şeyler üzerinden nimetlendirensin.

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Kullarını bazen varlık ve darlıkla, bazen sağlık ve hastalıkla imtihan edensin.

Kâinattaki her şeyin eşsiz düzende deveran etmesi, Senin isminin tecellisidir.

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Ey azameti ve kudreti sonsuz olan Allah'ım!

Bizi yakınlığının ümidiyle yaşat.

Âmin.

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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