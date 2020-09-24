Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan, eşi ve benzeri olmayan, bütün övgülere layık olan yüce Rabbimizin en kapsamlı özel adıdır.
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Her şeyin sahibi, Rahman ve Rahim olan Allah'ım!
Bütün övgü ve ibadetler yalnız Sen'in içindir.
Sen'in eşin ve benzerin yoktur.
Sen'in "Allah" ismin, bizzat Sen'i ifade eden en özel ismindir.
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Zıtları birleştiren, idrak edilemez ve gerçekte hiç bilinemez olandır.
Güç ve kuvvet ancak Sen'indir.
Sen aziz eder,
Sen zelil eder,
Sen yükseltir ve
Sen alçaltırsın!
Sen'in hiçbir şeye ihtiyacın yoktur, her şey Sana muhtaçtır.
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Sen'in her ismin, "Allah" ismine bir işarettir.
Sen'in bir eşin ve benzerin yoktur.
Sen, "Allah" isminin zikrine devam eden kullarının derecesini artıran; gökyüzü ile yeryüzünün, celal ve ikram sahibi "İsm-i A'zâm"ısın.
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Ey kâinatı ayakta tutan, Hayy ve Kayyum olan Allah'ım.
Bütün şükürlerimiz Sana'dır.
"Allah" isminin ve tüm ilahi isimlerinin bereketi hürmetine,
bizlere merhamet eyle.
Âmin
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Seslendiren: Adilcan Demirel
Kurgu: Aladdin Hamzeh
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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